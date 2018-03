Querpass Wo ist Herr Dünnsch?

Einer der immer wiederkehrenden Gags in der Kult-Comicserie „Die Simpsons“ sind Barts Telefonstreiche, mit denen er Barkeeper Moe zur Weißglut treibt. Sie beruhen immer auf einem Namensspiel. So ruft der älteste Simpsons-Spross beispielsweise in der Kneipe an und fragt, ob Herr Dünnsch zu sprechen ist. Moe schreit daraufhin zur Belustigung des Anrufers und aller Gäste quer durchs Lokal: „Hier ist ein Anruf für Dünnsch. Ist hier jemand, der Dünnsch heißt?“