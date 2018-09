Wirtschaft wächst weiter

Berlin. Die deutsche Wirtschaft bleibt trotz eines schwierigen internationalen Umfelds weiter auf Wachstumskurs. Nach Einschätzungen der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute steigt das Bruttoinlandsprodukt im kommenden Jahr um 1,9 Prozent. Im laufenden Jahr wachse die Wirtschaftsleistung um 1,7 Prozent, heißt es im Herbstgutachten, das der „Märkische Oderzeitung“ / „Südwest Presse“ / „Lausitzer Rundschau“ / „Schwäbische Zeitung“ in Auszügen vorliegt.

Offiziell wird das Gutachten heute vorgestellt. Die im Frühjahr veröffentlichte Wachstumsprognose der Institute lag bei 2,2 Prozent für 2018 und 2,0 Prozent für 2019.

Zwar gehe der Aufschwung in Deutschland in sein sechstes Jahr, heißt es. „Er hat allerdings an Fahrt eingebüßt.“ Dafür gebe es mehrere Gründe. So habe sich das Auslandsgeschäft mit wichtigen deutschen Absatzmärkten abgeschwächt. Zum anderen sähen sich die Unternehmen in der Produktion mit Engpässen konfrontiert. Die Zahl der Arbeitslosen wird entsprechend sinken. Für 2019 erwarten die Institute nur noch 2,2 Mio. Arbeitslose und eine Quote von 4,8 Prozent.

Nach Einschätzung der Ökonomen sorgt dies weiterhin für deutliche Lohnzuwächse bei den Arbeitnehmern. So würden die Bruttolöhne pro Kopf im kommenden Jahr um 3,1 Prozent und damit im gleichen Umfang ansteigen wie auch 2018. Guido Bohsem