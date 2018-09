Wirbel um „Juden in der AfD“

Berlin. Die geplante Gründung der parteiinternen Gruppe „Juden in der AfD“ hat eine Welle der Empörung in der jüdischen Gemeinschaft ausgelöst. „Die AfD ist die Partei, die geistige Brandstiftung wieder salonfähig macht. Niemand sollte in die AfD eintreten, ein Jude erst recht nicht“, sagte der Publizist Michel Friedman zu „Bild“. Die Ex-Präsidentin des Zentralrats der Juden, Charlotte Knobloch, sagte: „Wie jüdische Menschen ihre Mitgliedschaft in einer solchen Partei vor sich selbst rechtfertigen können, ist völlig unverständlich.“

Tatsächlich ist das Verhältnis der AfD zum Antisemitismus bis heute ambivalent. Auf der einen Seite stellt sich die AfD sehr deutlich auf die Seite Israels. Nichts deute darauf hin, dass Alexander Gauland ein Antisemit sei, schreibt der ARD-Journalist Olaf Sundermeyer in seiner Gauland-Biografie. In seiner Frankfurter Zeit habe Gauland gute Beziehungen zur jüdischen Gemeinschaft unterhalten, saß sogar im Beirat des jüdischen Museums. „Es war und ist wichtig, das Existenzrecht Israels zur Staatsräson zu erklären“, sagte er in der Bundestagsdebatte zum 75-jährigen Bestehen des Staates Israel. „Es ist ein Land, in dem die Menschen Zuflucht gefunden haben, die in einem kurzzeitig von Deutschland beherrschten Europa kein Lebensrecht hatten.“

Nazi-Zeit „Vogelschiss“ genannt

Auf der anderen Seite ist die AfD auch die Partei, in der der Holocaust systematisch relativiert wird – etwa wenn Gauland die Nazi-Zeit als „Vogelschiss“ und der Fraktionsvorsitzende im Thüringischen Landtag, Björn Höcke, das Holocaust-Mahnmal in Berlin als „Denkmal der Schande“ bezeichnet. Die AfD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag hatte sich im Streit um den Abgeordneten Wolfgang Gedeon sogar vorübergehend aufgespalten. Gedeon war wegen antisemitischer Schriften in die Kritik geraten, unter anderem bezeichnete er das Judentum als „inneren Feind des christlichen Abendlandes“. Aus der Fraktion trat Gedeon aus, AfD-Mitglied ist er weiterhin. Ein Parteiausschlussverfahren wurde vom Landesschiedsgericht abgelehnt. „Die AfD als Ganzes ist nicht antisemitisch, duldet aber antisemitische Ausfälle wie die Relativierung der nationalsozialistischen Gewaltverbrechen “, sagte Felix Klein, Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, der „Bild“.

Hinzu kommt, dass sich die Parteispitze zwar von Antisemitismus distanzieren mag, aber antisemitisches Gedankengut unter ihren Wählern noch weit verbreitet ist. Laut einer Allensbach-Umfrage stimmen 55 Prozent der AfD-Anhänger der Aussage zu, Juden hätten auf der Welt zu viel Einfluss.

Die Gruppe der „Juden in der AfD“ (JAfD) möchte sich am 7. Oktober in Offenbach gründen. Zu den Rednern gehört unter anderem Beatrix von Storch. Thomas Block