„Willst du da mitbieten?“

Michael Reschke, der Sportdirektor des VfB Stuttgart, hat viel verändert in der Jugendfußball-Arbeit des Klubs. Einige Posten wurden neu besetzt, einige Mitarbeiter mussten gehen. Auf den in Tübingen geborenen und in Balingen wohnenden Nico Willig, einst Kicker des TuS Ergenzingen, hält Reschke aber große Stücke: Der 37-Jährige trainiert seit dieser Saison die U19-Bundesliga-Mannschaft des VfB, n...