Wildnis als Rezept für die Gesundheit

Ruhestein. Gestresste Menschen, die es schaffen, sich aus der Hetze des Alltags auch nur eine kleine Auszeit in der Natur zu nehmen, wissen: Natur tut gut und Wildnis erst recht. Um diese Erfahrung noch stärker unter die Menschen zu bringen, steht das Jahresprogramm des Nationalparks Schwarzwald unter dem Motto „Wildnis tut gut“. Erstmals können sich Interessierte auch online anmelden.

Das Programm ist vollgepackt mit Angeboten für Körper, Geist und Seele. Die Bandbreite reicht von Vorträgen über Pflanzen und Tiere im Nationalpark bis hin zu mehrtägigen Abenteuer-Tagen in der Wildnis. Es gibt Angebote für Großeltern und Enkel, Feuerkochen für Familien und auch das „Waldbaden“ ist wieder im Programm, das es in Japan bereits auf Rezept gibt.

Dort heißt das Waldbaden Shinrin-yoku und ist eine anerkannte Methode zur Vorbeugung und Behandlung von diversen Krankheiten. An Universitäten wird erforscht, welche Wirkung der eintägige Aufenthalt eines Menschen im Wald hat. So steht zum Beispiel fest, dass dadurch die Zahl der Abwehrzellen im Blut deutlich steigt und dieser Effekt fast eine Woche anhält.

Überhaupt steht in diesem Jahr der Gesundheits-Aspekt im Mittelpunkt der Angebote. So wird am 1. Mai zum zweiten Mal der Gesundheitstag veranstaltet. Das Angebot lädt ein zu einem „Ausstieg aus dem alltäglichen Erledigungsmodus“ und will den Teilnehmern das achtsame Erleben der Natur und sich selbst nahe bringen, heißt es in der Erläuterung. Das Programm beginnt mit einem Impulsvortrag. Danach macht sich die Gruppe auf in die Natur, zu Fuß und auf schmalen Pfaden geht es auf einem Rundweg durch den Nationalpark, wobei immer wieder inne gehalten und auf Besonderheiten hingewiesen wird.

Urkunde und „Vielfalt-Baum“

Das Projekt „Gesundheitstag“ ist von der UN-Dekade „Biologische Vielfalt“ als Vorzeige-Projekt ausgewählt und ausgezeichnet worden. Urkunde und „Vielfalt-Baum“ hat Klaus Michael Rückert, Landrat von Freudenstadt und Vorsitzender des Nationalparkrats, an die Psychologin Kerstin Ensinger und die Forstingenieurin und Pädagogin Katharina Brändlein überreicht. Die zwei Frauen haben das Angebot entwickelt und 2017 erstmals im Nationalpark angeboten. Die Vereinten Nationen haben die UN-Dekade für die biologische Vielfalt für die Jahre 2011 bis 2020 ausgerufen. Sie appellieren damit, sich für die biologische Vielfalt einzusetzen.

Das Jahresprogramm kann auf www.schwarzwald-nationalpark.de/veranstaltungskalender heruntergeladen werden.