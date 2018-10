Wien zeigt mehr Bruegel als je zuvor

Wien. Es geht um Details, unzählige Details in den Bildern von Pieter Bruegel dem Älteren (1525/30-1569). Sei es in seinen Darstellungen des Turmbaus zu Babel oder im Gemälde „Die Kreuztragung Christi“: Bruegel hat in seinen Werken eine Vielzahl von Menschen und Szenen dargestellt, die der Betrachter kaum überblicken kann. Ein Team des Kunsthistorischen Museums (KHM) in Wien hat sich in den vergangenen sechs Jahren mit all den Details in Bruegels Œuvre beschäftigt – und gestern eine einzigartige Ausstellung eröffnet, die noch bis 13. Januar zu sehen ist.

Dem Museum zufolge ist „Once in a Lifetime“ die erste große Ausstellung weltweit, die sich ausschließlich mit diesem bedeutenden niederländischen Maler des 16. Jahrhunderts beschäftigt.

„Es war unser Ziel, mit einem frischen Auge an diese Werke heranzutreten“, sagt Sabine Pénot, eine von vier Kuratoren. Entsprechend soll auch jeder Besucher die Werke auf neue Art kennenlernen: „Die Kreuztragung Christi“ etwa wird ohne Rahmen gezeigt. In einen Glaskasten gespannt, ist die dünne Holzplatte, auf die Bruegel malte, von allen Seiten unter die Lupe zu nehmen – bis hin zu den Wölbungen auf der Rückseite. Das Haus, das sich rühmt, „Dank der Sammler aus dem Hause Habsburg“ über die umfassendste Bildersammlung des vor allem für seine Darstellungen des bäuerlichen Lebens und für Landschaftsmalerei berühmten Malers zu verfügen, zeigt rund 30 Gemälde sowie 60 Zeichnungen und Grafiken.

Von den zwölf eigenen Bruegel-Werken wurden Infrarot- und Röntgenbilder angefertigt, die online frei zugänglich sind und unter der Farbe liegende Skizzen ebenso wie die Holzstruktur offenbaren – bis ins kleinste Detail.

Zahlreiche Werke von Leihgebern verließen für die Ausstellung angeblich erstmals ihre Heimat. KHM-Generaldirektorin Sabine Haag führt das darauf zurück, dass die Besitzer dank der Forschungsarbeit des Museums nach der Leihgabe mehr über ihre Schätze aus der Hand des vor fast 450 Jahren verstorbenen Meisters wissen als zuvor – „eine klassische Win-Win-Situation“. dpa