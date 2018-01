„Wie in einer guten Ehe“

Zagreb. Eigentlich war nur Lars Geipel für das Interview angefragt, aber dass der 42-Jährige seinen Kollegen Marcus Helbig mitbringt, überrascht nicht. Das beste deutsche Schiedsrichter-Gespann taucht fast immer im Doppelpack auf. In der Lobby des Sheraton-Hotels Zagreb plaudert das Duo entspannt über die EM. Nur zum Videobeweis des deutschen Teams gegen Slowenien wollen sie sich nicht äußern, da der Vorfall nicht abgeschlossen ist.

Wie sieht Ihre Vorbereitung auf ein EM-Spiel konkret aus?

Geipel: Man frühstückt, es folgt ein Meeting, dann ein leichtes Workout, und danach beginnt die mentale Vorbereitung. Wichtig ist, vorher noch eine physische Aktivität zu haben und sich locker zu machen. Und dann noch einmal zur Ruhe zu kommen.

Die Spieler gehen nach einem Spiel im Kopf nochmal alle Szenen durch. Wie sieht das bei Ihnen aus?

Geipel: Exakt genauso. Wir sind so voll Adrenalin, da können wir gar nicht schlafen. Wenn es ein schlechtes Spiel gewesen ist, gehst du alle Szenen nochmal durch. Dann kann es eine sehr, sehr lange Nacht werden.

Schaut man als Schiedsrichter auch danach, was die Konkurrenz macht, und hofft man, das Finale pfeifen zu dürfen?

Geipel: Bei uns hängt das ja vom Abschneiden des deutschen Teams ab. So gut wie möglich aus jedem Spiel rauskommen, das ist das oberste Ziel. Bei der Ansetzung für das Final-Wochenende gibt es zu viele Faktoren, die wir nicht beeinflussen können.

Das Ziel ist aber, erstmals ein EM- oder WM-Finale zu leiten? Insofern unterscheiden Sie sich nicht sehr von den Spielern.

Geipel: Nein, gar nicht: Wir sind auch Sportler. Unsere Motivation war es, mal bei Olympischen Spielen dabei zu sein.

War das der Plan, als sie 1993 beschlossen haben, gemeinsam zu pfeifen? Übrigens eine lange Zeit.

Helbig: Allerdings. Wir haben bald Silber-Hochzeit. Aber als wir in der Kreisklasse angefangen haben, haben wir uns nicht solche Gedanken gemacht. Erst als wir gemerkt haben, dass wir als Schiedsrichter etwas erreichen können, hat es klick gemacht.

Was zeichnet eigentlich ein gutes Gespann aus?

Geipel: Fundierte Regelkenntnis ist die Grundlage. Ganz entscheidende Punkte sind aber das Spielverständnis und die Soft Skills, also sich in Spieler und Trainer hineinversetzen zu können, ein Gespür dafür zu entwickeln, was gerade vor sich geht und wie Spieler reagieren können. Die Soft Skills machen den Unterschied zwischen einem guten und einem sehr guten Schiedsrichter aus.

Helbig: Für mich ist auch wichtig, dass man Handball gespielt hat, damit man die Spielabläufe versteht und sich in die Spieler hineinversetzen kann. Und dass sich das Gespann untereinander gut versteht.

Geipel: Genau. Wie in einer guten Ehe, mit allen Höhen und Tiefen. Aber man muss sich hundertprozentig vertrauen können und füreinander da sein.

An dieser Stelle wird das Interview unterbrochen, da Zarko Sesum, der für den Bundesligisten Göppingen spielt, durch die Lobby läuft. Der Serbe hält kurz an und plaudert mit dem Duo.

Geipel: Das war jetzt ein schönes Beispiel für den Vorteil, den wir haben. Wir kennen viele Spieler aus der Liga und haben deshalb eine ganz andere Akzeptanz.

Helbig. Aber die musst du dir erst einmal erarbeiten. Und das ist ein ganz schön langer Weg.

Geipel: Du brauchst auch das Vertrauen der Spieler. Die wissen, jetzt kommen Geipel/Helbig, die pfeifen immer neutral. Die manchen mal einen Fehler – klar, das passiert – aber sie bevorteilen nie ein Team. So etwas ist essenziell, um ganz oben anzukommen.