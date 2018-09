Wie funktioniert die Vermarktung eines Produkts?

Um ein Produkt erfolgreich zu vermarkten, ist zunächst wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, was die Kunden wollen. Damit sich ein Produkt erfolgreich am Markt durchsetzen kann, kommt es natürlich darauf an, dass es nützlich ist und benötigt wird. Deshalb sollte man sich darüber informieren, welche Zielgruppe damit angesprochen wird und wo potentielle Kunden zu finden sind. Marketing und Werbung, aber auch die Verpackung des Produktes sollten so ausgelegt sein, dass sie die Zielgruppe ansprechen. Um den Wiedererkennungswert auf dem Markt zu steigern, ist es empfehlenswert, nicht auf das Branding zu verzichten. Ein individueller Markenname macht das Produkt unverkennbar und sorgt dafür, dass den Kunden das Produkt im Kopf bleibt.

Markenidentität formen und unterstützen

Ein entscheidendes Kriterium für den Erfolg eines Produktes auf dem Markt stellt neben der Qualität und dem Preis die Verpackung dar. Der Verpackung kommt eine große Bedeutung zu, da sie immer häufiger als Träger von Markenbotschaften verwendet wird. Doch lässt sich mit der Verpackung auch die Identität einer Marke formen und unterstützen? Viele Kunden lassen sich von der Verpackung inspirieren. Besonders bei Produktinnovationen spielt auch die Hülle eine wichtige Rolle. Der Konsument baut ein Vertrauen zur Marke auf, sodass der Hersteller daraus eine Markenbindung schaffen kann. Das wiederum ist ein potentieller Grundstein, um das Produktportfolio zu erweitern. Eine einzigartige Verpackung besitzt nicht nur einen hohen Wiedererkennungswert, sie bietet auch Platz für Markenbotschaften, die bei der Kaufentscheidung ein entscheidender Faktor sind.

Schutz und Werbeträger

Eine unverkennbare Verpackung mit einer einzigartigen Botschaft trägt also zum Verkaufserfolg von Produkten und Produktinnovationen bei. Daher ist es wichtig, bei der Verpackung darauf zu achten, dass sie von der Optik über die Haptik bis hin zur Funktionalität alles erfüllt, was sich die potentiellen Kunden wünschen. Viele Kunden treffen am Point of Sale ihre endgültige Kaufentscheidung für ein Produkt. In diesem Fall steht die Verpackung im Vordergrund. Ist diese ansprechend, qualitativ hochwertig und passend zum Produkt, so stehen die Chancen gut, dass sich der Kunde für das Produkt entscheidet. Eine Faltschachtel als Verpackung bietet die optimalen Voraussetzungen, um als Verpackung zum Verkaufserfolg beizutragen. Diese aus Karton bestehende Verpackung ist in unterschiedlichen Größen und Ausführungen erhältlich und stellt einen Schutz für das Produkt ebenso dar wie sie auch als Träger einer Markenbotschaft eingesetzt werden kann. Das Verpackungsdesign lässt sich bei Faltschachteln sehr individuell wählen. Das Design spielt vor allem bei Produktinnovationen eine bedeutende Rolle. Eine ansprechende Verpackung wirkt attraktiv auf die Kunden und beeinflusst die Kaufentscheidung positiv.

Die Stimmigkeit ist wichtig

Die Qualität der Verpackung wird häufig als Indikator für die Qualität des Produktes gesehen. Hochwertige Faltschachteln aus stabilem Karton mit einer ansprechenden Aufschrift bzw. unverkennbar bedruckt schützen das Produkt und spiegeln demnach auch eine hohe Qualität des Produktes wieder. Für den Kunden ist dies eine Anregung dazu, sich zum Kauf zu entschließen. Eine hohe Kundenzufriedenheit setzt voraus, dass in einer hochwertigen Verpackung auch ein hochwertiges Produkt steckt. Daher sollte man anstreben, dass Produkt und Verpackung eine Einheit bilden. Das gelingt im Idealfall, indem man das Produkt auch außen sichtbar macht. Sichtfenster in der Verpackung erlauben es den Kunden, sich bereits vor dem Kauf und Auspacken von der Qualität des Inhalts überzeugen zu können.

Mit ansprechendem Design punkten

Die Verpackung von Produkten ist heute ein wichtiges Kommunikationsmittel, das nicht unwesentlich zum Verkaufserfolg beiträgt. Am Point of Sale hat sie ebenso einen echten Mehrwert wie auch bei der Kundenbindung. Werbebotschaften oder auch nur der Firmenname oder das Logo auf der Verpackung tragen dazu bei, dass die Reichweite einer Marke erheblich erhöht werden kann, während der Einsatz im Vergleich zu anderen Werbemitteln relativ gering ist. Ist die Verpackung ein „Appetizer“ und überzeugt mit ihrem ansprechend Design, werden mehr Leute zugreifen. Hilfreich dafür ist auch, wenn sich die Verpackung von jener der Mitbewerber abhebt. Ist der Markenname auf den ersten Blick erkennbar, steigert dies ebenso die Wahrscheinlichkeit, dass vermehrt darauf zugegriffen wird.