Wie ein ehemaliger Tübinger Student den HSV ärgert

In dieser Zeit studierte der gebürtige Würzburger sechs Semester auch in Tübingen Betriebswirtschaftslehre. „Das war eine schöne Zeit“, sagt der 36-Jährige, der mit seiner jetzigen Ehefrau damals in Balingen lebte.Später wurde der gebürtige Würzburger Geschäftsführer des Handball-Zweitligisten DJK Rimpar, seinem Heimatklub. Sauer wollte aber eigentlich in die freie Wirtschaft – bis ihn unter ande...