Chronologie eines Abstiegs: Die Untrainierbaren Wie die Walter Tigers versuchten, aus einer Ansammlung Individualisten eine Mannschaft zu machen

Auf dem Tübinger Marktplatz verlieren sich vielleicht 50 Leute, als die Basketballer der Walter Tigers vom Rathaus-Balkon herab vergeblich versuchen, den Ball in einen Korb kurz vor dem Brunnen zu versenken. An diesem Tag im September 2017, zwei Wochen vor dem Saisonstart, ahnt noch niemand, dass diese Szene in der Rückschau geradezu Symbolcharakter für eine völlig verkorkste Runde bekommen wird.