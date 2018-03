Wie damals

Geschichte wiederholt sich nicht? Ach was! Zvonimir Kvesic, Spielertrainer der SG Reutlingen, erinnerte der 3:0-Sieg seines Teams gegen Derendingen genau an jenes Spiel vom 27. August 2017, in dem die selben Mannschaften gegeneinander kickten und das mit demselben Ergebnis und Sieg für die SG endete. „Für mich war es genau dasselbe Spiel wie in der Hinrunde“, sagte Kvesic, „Derendingen hatte mehr...