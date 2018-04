Wie Stuttgart klingt

Stuttgart. Osterferien? Von wegen. Im Stuttgarter Stadtmuseum wird auch dieser Tage kräftig gewerkelt. Schließlich wird in zwölf Tagen Eröffnung gefeiert. „Wir arbeiten bis zur letzten Minute“, sagt Veranstaltungsmanagerin Andrea Beck. Sie bezieht sich dabei vor allem auf die Sonderausstellung, die unter dem Motto „Sound of Stuttgart“ stehen und im zweiten Obergeschoss stattfinden wird.

Besucher betreten dabei einen stockdunklen Raum – sie sollen sich ganz aufs Hören konzentrieren. Wie unterschiedlich klingt Stuttgart bei Tag und bei Nacht? Welche Geräusche macht der Schwarzwald? Und was bedeutet Körperschall? Auf solche Fragen will das Stadtmuseum mit seiner ersten Sonderausstellung Antworten geben. Die Gäste können sich aus unzähligen Klangspuren zudem ihren eigenen „Sound of Stuttgart“ mixen.

Die Dauerausstellung, bei der man gut im Zeitplan sei, so Beck, wird sich indes mit der städtischen Geschichte seit Ende des 18. Jahrhunderts bis zur Gegenwart beschäftigten. Über allem schwebt die Frage: Was macht Stuttgart so besonders? Exponate, die unterschiedlicher nicht sein könnten, wurden dafür zusammengetragen – über Spenden, Ankäufe oder Leihgaben. Von einer Maske des Stuttgarter Rappers Cro über einen Stutenpokal aus dem Jahr 1659, der als Willkommensgeschenk für Gäste in Auftrag gegeben wurde, bis zu einem Weißenhof-Stuhl von Mies van der Rohe, wie Beck berichtet.

Kinderfest und Rollerdisco

Seit einem halben Jahr wird das historische Wilhelmspalais am Charlottenplatz zum Stadtpalais, so der offizielle Name, umgewandelt. Im Herbst wurde die dreijährige Umbauzeit des Gebäudes abgeschlossen. Seither wurde es immer wieder für verschiedene Veranstaltungen geöffnet. Doch erst, wenn Direktor Torben Giese am 14. April um 10 Uhr die Türen aufschließen wird, wird Stuttgart auch offiziell ein Stadtmuseum haben. Zu dem gehören neben Dauer- und Sonderausstellung auch der Kinderbereich „Bau mit“, wechselnde kleinere Ausstellungen im sogenannten Salon Sophie sowie ein Café, das vom Team der alternativen Kulturstätte Wagenhallen geführt wird.

Die Eröffnung wird mit einem zehntägigen Programm gefeiert. Geplant sind unter anderem ein großes Kinderfest, Gesprächsabende zu unterschiedlichen Themen, Konzerte, Performances, eine Rollerdisco mit DJ Friction, eine Soundaktion mit Schauspielern der ZDF-Krimi-Serie „Soko Stuttgart“ sowie eine große Party zum 20-Jahr-Jubiläum der beiden „Turntablerocker“ Michi Beck (Fantastische Vier) und Thomilla. Dominique Leibbrand