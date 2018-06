Wie Organisator Getahun Desta das Aus der deutschen Mannschaft gegen Südkorea erlebte

Klar, dann würden einige Zuschauer jubelnd aufspringen, die Kaltgetränke verschütten und bräuchten Nachschub – gut für den Umsatz. Hinterher wäre es dem Organisator des Public Viewings egal gewesen, wann Deutschland getroffen hätte. Hauptsache, es wäre ein Tor für die DFB-Elf gefallen.

Vor dem Spiel ist sich Desta noch sicher, dass Deutschland „mit mindestens drei Toren Unterschied“ gewinnen wird. Trotz aller Probleme. Unter anderem, dass im Schlachthof ein Receiver ausgetauscht werden muss. Die Anstoßzeit nachmittags an einem Arbeitstag komme natürlich nicht gelegen, doch pünktlich zum Spielbeginn füllt sich das große Zelt dann doch ganz ordentlich. Die Weckchen hat Desta bereits aufgebacken, Rote Würste liegen auf dem Grill, Pommes sind in der Fritteuse. Bei der Nationalhymne summt der Organisator, Äthiopier mit deutschem Pass, leise mit. Die ersten Minuten lehnt er entspannt am Zeltpfosten.

Auch Reinhold Wolf, Chef der engagierten Sicherheitsfirma, verfolgt das Spiel. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren sei der Hype um Public-Viewing-Veranstaltungen weniger geworden: „Bei der vergangenen WM hatten wir eine Schlange von 50 Metern am Eingang.“ Am Mittwoch nicht. Dafür kommen die Fans unter dem Zeltdach in Stimmung. „Auf geht’s Deutschland, schieß ein Tor“, singen sie. Und Desta, den alle nur „Getu“ nennen? Der schaut mal hinter seinen Verpflegungsstand, ein Mitarbeiter hat gerade ein

Fass Bier geordert. Fünf Minuten vor der Halbzeit gibt der Chef die Anweisung: „Jetzt Bier und Pommes vorbereiten, die Leute kommen gleich.“

Da hatte der 49-Jährige noch beste Laune. Was er sich für das Achtelfinale wünsche? „Regen“, sagt Desta und schmunzelt wieder. Dann, so glaubt er, würden vielleicht mehr Menschen kommen als bei Parallelveranstaltungen unter freiem Himmel.

Die 47. Minute: Riesenchance für Deutschland! Doch Südkoreas Torwart hält gegen Leon Goretzka. Desta hatte schon die Fäuste geballt und „jaaaaaaaaaaa!“ gebrüllt. Plötzlich vermeldet ZDF-Kommentator Béla Réthy, dass Schweden gegen Mexiko mit 1:0 führt. Deutschland braucht nun ein Tor. Und Desta ein Bier. „Ich bin nervös“, sagt er. „So wie die Spieler auch.“ Er setzt sich alleine vor die zweite, kleine Leinwand neben dem Zelt und braucht einen Moment der Ruhe.

WM-Titel als Euphoriebremse

Die Einwechslung von Mario Gomez in der 58. Minute wird im Schlachthof mit Sprechchören für den Stuttgarter Angreifer begleitet. „Brandt einwechseln!“, fordert Desta, der 20 Minuten vor Schluss wieder hinter dem Zelt steht. Für ihn steht inzwischen mehr auf dem Spiel als für seine Gäste. Durch den schleppenden Zulauf bei den bisherigen Spielen – sein Zelt fasst knapp 1000 Zuschauer, das zweitgrößte Fanfest der Stadt – müsse Deutschland ins Finale kommen, damit die Auslagen gedeckt seien. „Die Euphorie ist nicht mehr so groß, weil Deutschland Weltmeister ist und dieses große Ziel geschafft hat“, sagt er. Security-Chef Wolf ergänzt, er höre von Kollegen, dass überall der Andrang nachgelassen habe.

Die deutsche Elf drückt inzwischen. Doch mit der Zeit schwindet die Hoffnung. „Die können kicken bis morgen früh und schießen kein Tor“, sagt Desta. Er beginnt sich damit abzufinden, dass die WM für das deutsche Team zu Ende sein könnte.

Seit der WM 2006 im eigenen Land organisiert der 49-Jährige das gemeinsame Fußballgucken, zum ersten Mal scheint der Worst Case einzutreten. „0:0 gegen Südkorea, das ist blamabel“, sagt Desta. Die spielerischen Mittel würden dem deutschen Team fehlen, schimpft er.

Doch dabei bleibt es bekanntlich nicht. In der Schlussphase kassiert das deutsche Team noch zwei Gegentreffer, viele verlassen den Schlachthof vorzeitig. Desta lächelt nochmal: „In den letzten Jahren haben wir so viel Gutes erlebt, da gehört so etwas eben dazu.“ Auch seinen Kollegen, den Veranstaltern anderer größerer Fanfeste, dürfte das frühe Aus vor allem finanzielle Sorgen bereiten.

Am ZDF-Mikrofon sagt Kommentator Réthy mit Blick auf den deutschen Tross in Russland: „Die können jetzt einpacken.“ Treffender hätte er es für Desta nicht formulieren können. Das Public Viewing im Schlachthof hat ein jähes Ende genommen. „Am Donnerstag bauen wir alles ab, das lohnt sich nicht mehr“, sagt der Veranstalter.