Wie Museen um Kinder werben

Stuttgart. Kinder sind für Museen eine wichtige Zielgruppe, denn 55 Prozent aller Deutschen gehen nie ins Museum, hat eine Umfrage des Handelsblatts ergeben. Und was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Deswegen umwerben alle Häusern den Nachwuchs mit speziellen Angeboten. Kuratoren und Museumspädagogen arbeiten die Konzepte aus.

Im Stadtmuseum wird gleich eine ganze Etage für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren reserviert sein. Im Gartengeschoss des Stadtpalais sollen sie sich nach der Eröffnung im April mit einem zukunftsträchtigen Thema auseinandersetzen – einem Planspiel zur Stuttgarter Stadtentwicklung.

Wenn derzeit im Lindenmuseum Erwachsene beim Gang durch die Hawaii-Ausstellung über Brauchtum und die Folgen der Modernisierung auf der Pazifikinsel informiert werden, erzählen Leilani und Keanu jungen Besuchern, wie es ist, auf einer Insel mitten im Meer aufzuwachsen. Womit spielen sie, was sind ihre Lieblingsgerichte und ab wann dürfen sie selbst aufs Brett, um Wellenreiten zu lernen? Mit einem Aktionsheft in der Hand oder einem Spiel auf dem Handy werden Kinder mit der fremden Kultur vertraut gemacht. Langeweile kommt damit nicht auf.

„Wir wollen keine Kopie des Kinderzimmers sein“, sagt Christoph Fricke, Kurator des Kindermuseums im Landesmuseum Altes Schloss. Vor sieben Jahren wurde hier das „Junge Schloss“ aus der Taufe gehoben, ein Kindermuseum für die Altersgruppe von 4 bis 10 Jahren. Seitdem werden auf wechselnder Fläche eigene Ausstellungen für Kinder veranstaltet, momentan die Ritterausstellung, ein Besucherhit. Auch die „Römische Baustelle“ war ein Erfolg. In diesem Jahr wird es noch um den „Räuber Hotzenplotz“ aus den Kinderbüchern von Otfried Preußler.

„Wenn Familien überlegen, was sie am Wochenende gemeinsam unternehmen können, steht nicht unbedingt der Besuch eines Museums an erster Stelle. Wir arbeiten daran, dass sich unser Museum als Besuchspunkt für Kinder etabliert“, sagt Fricke: „Wir wollen vermitteln, was es heißt, Kultur zu bewahren.“ Oder, wie es Ulrich Schmidt, Vizedirektor der Naturkundemuseen, ausdrückt: „Wir wollen nicht nur bespaßen, die Kinder sollen auch was mitnehmen.“ Keine einfache Aufgabe. Die Aufmerksamkeitsspanne vieler Kinder ist kurz. Im Jungen Schloss stehen echte Objekte im Vordergrund. Rollenspiele oder Workshops, in denen mit alten Techniken gewerkelt werden kann, vermitteln direkte Erfahrungen und halten die Kinder bei der Stange.

Muss man nicht befürchten, dass wertvolle Ausstellungsstücke in Kinderprogrammen Schaden nehmen? Steffen Edle von der Staatsgalerie verneint. „Wenn wir den Kindern den Wert eines Gemäldes erklären und wie es geschützt wird, ist auch das schon eine spannende Geschichte.“ Im Kunstmuseum schätzt man die jugendlichen Besucher, denn: „Man lernt selbst von den Kindern, denn diese haben keinerlei Vorurteile oder Vorbehalte. Das ist bei der Betrachtung von zeitgenössischer Kunst sehr vorteilhaft“, sagt Nicole Deisenberg, Leiterin der Kunstvermittlung.

Prinzipiell unterscheiden sich die Angebote der Museen nach Freizeit- und schulischen Programmen, die an die Bildungspläne angelehnt sind. Für beide gilt: die Teilnahme ist günstig oder kostenlos. Im Mercedes-Restaurant können Kinder bis 7 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen sogar zwischen kostenlosen Kindergerichten wählen. Wenn Kostenbeiträge verlangt werden, sind diese bescheiden. So wird für das Bastelmaterial von Sauriermasken für den Faschingsumzug im Naturkundeworkshop ein Euro verlangt.

„Kinder haben keine freien Nachmittage mehr. Aufgrund der längeren Schulzeiten konzentrieren sich unsere Angebote auf Wochenenden oder mehrtägige Ferien-Workshops“, sagt Ulrich Schmidt und spricht damit für alle Häuser. Das Spektrum der Angebote reicht von Führungen für Kinder, Workshops, Malwettbewerben bis zu mehrtägigen Ferienkursen. Auch Kindergeburtstage im Museum sind beliebt. Einige Häuser unterhalten Clubs, in denen Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre besonders gefördert werden. Was einen Langzeiteffekt haben kann. „Eigentlich alle Jugendliche, die Mitglied in unserem Jugend-Kunst Club waren, entscheiden sich später für einen Beruf im künstlerischen Bereich“, beobachtet Nicole Deisenberg.