Wie Kinder im Notfall helfen können, zeigte der Forschertag der Universität

„100 Mal pro Minute drücken ist optimal“, sagte Harder. Anhand einiger Folien zeigte Hermann den Ablauf einer Rettung auf. „Spritzen wirken viel schneller als Tabletten oder Saft“, erklärte sie den Kindern, weshalb diese bei Schmerzen verabreicht werden. Und was ist in einem Notarztkoffer? Scheren, Pflaster, Stethoskop – die jungen Retter wussten schon einiges. Bei einem Unfall in den Bergen wollten einige sogleich den Rettungshubschrauber losschicken, doch für die Leitstelle, die unter 112 erreicht wird, gibt es vorher noch einige andere Fragen zu klären: Was ist passiert? Wo? Wie viele Verletzte gibt es? Welche Verletzungen sind erkennbar?

Notfälle treten immer wieder und überall ein. Wie Kinder helfen und Leben retten können, erfuhren sie bei einem Workshop am Samstag, den die Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin im Rahmen des Kinder-Uni Forschertags anbot. Notärztin Sabine Hermann gab gleich die wichtigste Regel aus: „Sich selbst nicht in Gefahr bringen und zum Beispiel auf die Straße rennen.“ Dann gelte es, die 112 zu wählen und Hilfe zu rufen. „Wenn ihr kein Handy habt, solltet ihr jemanden dazu holen“, erklärte Hermann den zehn Teilnehmer/innen im Alter sieben bis zwölf Jahren.

Fast alle Angebote waren ausgebucht

Beim Kinder-Uni-Forschertag konnten Kinder aktiv werden. Hunderte Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren lernten in 36 kleinen Workshops Institute der Universität kennen. Nahezu alle Angebote, die sich gestaffelt über den Samstag verteilten, waren ausgebucht. Viele Kinder besuchten gleich zwei oder drei Workshops, so zum Beispiel die siebenjährige Nora Liske aus Nehren. „Einen Stein aus dem Fluss unter dem Mikroskop anschauen war das Beste“, sagte sie. Am Institut für Neurobiologie erfuhren Kinder von Aristides Arrenberg, wie kleine Fischbabys aussehen und wie sie sich ernähen. In einem kleinen chemischen Praktikum von Klaus Möschel am Institut für Biochemie galt es, anhand von Versuchen mehrere Rätsel zu lösen. So fanden die Kinder mit einem Filzstift heraus, dass schwarz und schwarz sehr unterschiedliche Farben sein können.