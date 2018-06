Sotschi Wie Jogi leidet und strahlt

Selbstverständlich hat Joachim Löw keinem verraten, was während und speziell in der Schlussphase der Partie gegen Schweden in ihm vorging – als seine Mannschaft kurz davor war, alles zu verspielen. Der Trainer ist optimistisch bis in die Haarwurzeln. Er hält sich fest an den positiven Gedanken, auch wenn es schwer fällt.