Wettstreit in Sachen Taktik

Sinsheim. Julian Nagelsmann bemüht sich gar nicht erst um Coolness. Ja, er ist genervt, und er macht daraus kein Hehl. Auf die ständigen Fragen nach seinem künftigen Arbeitgeber RB Leipzig reagiert der Trainer der TSG Hoffenheim deshalb zunehmend regelrecht patzig. „Ich habe es schon 48 Mal gesagt und ich sage es auch noch 48 Mal. Und wenn ich etwas sage, kann man es mir auch glauben“, meckerte der 31-Jährige in die Runde vor dem direkten Duell beider Klubs heute (15.30 Uhr/Sky) in Sinsheim: „Ich habe seit der Vertragsunterzeichnung kein einziges Telefonat mit RB Leipzig gehabt.“

Nagelsmann, der vor der Saison seinen Wechsel zum Ligakonkurrenten RB im Sommer 2019 bekannt gegeben hatte, gab sich im Vorfeld dieser in jedem Fall brisanten Begegnung alle Mühe, die Bedeutung der Partie für die Zukunft herunterzuspielen. Es sei „tatsächlich gar nichts Besonderes“ für ihn, „ein ganz normales Bundesligaspiel“ und zudem „nicht das erste Mal, dass es diese Konstellation gibt“, beteuerte er und versprach zudem, gemeinsam mit seiner Mannschaft „Vollgas“ zu geben, „um die drei Punkte zu holen“.

Und doch wird Nagelsmanns Duell mit Leipzig ungeachtet all dieser Ankündigungen zumindest für Außenstehende trotzdem eine besonders spannende Angelegenheit. Schließlich wird es interessant sein, zu beobachten, was die Leipziger Mannschaft der Hoffenheimer womöglich voraus hat. Ein Fingerzeig hinsichtlich der Frage, ob Nagelsmanns Wechsel vom Champions-League-Teilnehmer Hoffenheim zum Europa-League-Teilnehmer Leipzig tatsächlich der Schritt nach vorne ist, den er sich davon offenkundig verspricht.

Nagelsmann jedenfalls schwärmte und warnte von und vor der „Power“, die im aggressiven Überfall-Fußball der Leipziger steckt. „Es geht darum, diese Power zu Beginn auszuhalten“, sagte er. In der taktischen Analyse und Vorbereitung der Partie war der Hoffenheimer Trainer dann auch wieder in seinem Element und dementsprechend besser gelaunt als bei Fragen nach seiner Wohnungssuche („Ich suche kein Haus am See. Das ist Peter Fox.“) oder dem Verhältnis zu seinem Gegenüber und künftigen Vorgesetzten Ralf Rangnick, dem Leipziger Sportdirektor und Übergangstrainer.

Genauso wie Julian Nagelsmann eine Leipziger Zukunft besitzt, besitzt der aktuelle RB-Coach eine Hoffenheimer Vergangenheit. Von 2006 bis 2011 war Rangnick Trainer der TSG, führte den Klub von der Regionalliga bis zur furiosen Herbstmeisterschaft in der Bundesliga-Saison 2008/09. „Er hat vieles mit geplant und aufgebaut – und das steht auch alles noch“, sagte Nagelsmann: „Er hat hier große Erfolge gefeiert, davon tragen wir heute noch Früchte.“ Geht es nach dem TSG-Coach, wird am heutigen Samstag eine weitere Ernte eingefahren. dpa