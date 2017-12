Westhausen: Vorbereitungen auf traditionellen Silvesterritt

Westhausen. Am Sonntag (12 Uhr) startet die Prozession, die dreimal an der Silvesterkapelle des Ortes vorbeiführen wird. «Das ist eine lebendige Tradition, zu der auch viele junge Leute und Familien kommen», sagte Matthias Reiner, der Pfarrer der Katholischen Kirchengemeinde St. Mauritius. Er selbst sitzt auch im Sattel - nach der Versetzung in die Gemeinde hatte er eigens wegen des traditionellen Ritts das Reiten gelernt.

Den Auftakt macht bereits am Samstagabend (19 Uhr) ein Fackelzug vom Kirchplatz zur Kapelle, wo im Anschluss eine Reitermesse abgehalten wird. Am Sonntag findet dort um 11 Uhr eine weitere Messe statt, während sich die Reiter bereits in Aufstellung bringen. Der Ritt, an dem im vergangenen Jahr knapp 270 Reiterinnen und Reiter teilgenommen haben, endet mit einer Segensfeier auf dem Rathausplatz.

Nach Angaben der Gemeinde geht der Brauch auf das Jahr 1626 zurück. Aus Verzweiflung über eine seit Jahren grassierende Viehseuche gelobten Bauern, eine Kapelle zu Ehren des heiligen Silvester zu bauen, wenn dieser sie von der Geißel befreie. Nach dem Ende der Krankheit errichteten sie die Kapelle. In diesem Jahr findet der Silvesterritt zum 391. Mal statt.