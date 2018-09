Werder überrennt die Hertha

Bremen. Mit dem ersten Heimsieg der Saison hat sich Werder Bremen in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga festgesetzt. Die Norddeutschen gewannen gestern Abend gegen Hertha BSC mit 3:1 (2:0) und stoppten damit die Erfolgsserie der Gäste. Während es für die Berliner am fünften Spieltag die erste Niederlage war, bleibt das Team von Trainer Florian Kohfeldt ungeschlagen.

Vor 39 100 Zuschauern im Weserstadion brachten Martin Harnik (11.) und Milos Veljkovic (45.) Werder vor der Pause verdient in Führung. Javairo Dilrosun (53.) gelang nach dem Seitenwechsel der Anschlusstreffer für die Berliner, die nicht an ihre starke Leistung beim 4:2 gegen Borussia Mönchengladbach anknüpfen konnten. Max Kruse sorgte per Foulelfmeter für das 3:1 (66.).

Kuriosum: Die erste wirklich gefährliche Aktion führte gleich zum Führungstor. Nach einem langen Freistoß von Sahin herrschte Konfusion im Hertha-Strafraum: Zunächst sprang der Ball an die Latte, dann schlug Fabian Lustenberger seinem eigenen Torhüter Jarstein die Kugel aus den Händen, und im Durcheinander stocherte Harnik die Kugel mit der Hacke ins Netz.

Übrigens: Erst nach 18:30 Minuten begannen die Werder-Anhänger mit der Unterstützung ihrer Mannschaft, die Berliner Fans zwei Minuten später – dieser Stimmungsboykott war als Protest angekündigt worden. In den Fankurven sah man Transparente gegen die Anstoßzeiten. sid