Weniger Schuldner als im Vorjahr

Stuttgart. Trotz explodierender Mieten hat sich die Zahl der Stuttgarter, die überschuldet sind, 2017 verringert. Wie aus dem am Donnerstag vorgestellten Schuldneratlas des Wirtschaftsauskunfts- und Inkassounternehmens Creditreform hervorgeht, konnten 55 363 Menschen zum Stichtag am 1. Oktober ihre Zahlungsverpflichtungen längerfristig nicht erfüllen. Das sind 3,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Damit entspannte sich die Lage in der Landeshauptstadt deutlich stärker als in der Region und ganz Baden-Württemberg.

Die Schuldnerquote, die die Zahl der überschuldeten Menschen im Verhältnis zu allen Erwachsenen ab 18 Jahren misst, sei mit 10,5 Prozent so niedrig wie zuletzt 2012, erklärte Thomas Schlegel, Inhaber der Stuttgarter Creditreform Strahler KG. Die positive Entwicklung lasse sich zum Teil mit dem Zuzug in die Stadt erklären, allerdings nicht vollständig, da ja auch die absolute Zahl der Menschen mit erheblichen Finanzproblemen um über 2200 gesunken sei. Diese Abnahme betreffe aber ausschließlich die leichteren Fälle, bei denen sich die Schuldenprobleme noch nicht über Jahre verfestigt hätten.

„Wir hatten den Rückgang so nicht erwartet“, kommentierte der Leiter der Zentralen Schuldnerberatung Stuttgart, Reiner Saleth, die Ergebnisse. In der Beratung sei dieser Rückgang nicht zu spüren gewesen. Denn pro Jahr können Saleth und sein Team ohnehin nur rund 2000 Betroffene beraten, also nur einen Bruchteil. Dank dreier neuer Stellen, die der Gemeinderat im vergangenen Jahr bewilligte, hofft er, 120 zusätzliche Beratungen anbieten und die Wartezeit – jenseits der Notfälle – auf ein halbes Jahr verkürzen zu können.

Trotz der positiven Entwicklung ist Stuttgart in der Region in Sachen Schuldnerquote noch immer das Schlusslicht. Der Landkreis Böblingen liegt mit einer Quote von 6,96 Prozent ganz vorn, gefolgt von Esslingen (7,40), Ludwigsburg (7,75), Rems-Murr (8,19) und Göppingen (8,52). Überall, bis auf den Landkreis Göppingen, registrierte Creditreform einen leichten Rückgang der Schuldnerquote.

Geldprobleme seien bundesweit eher in Ballungsgebieten zu finden als auf dem Land, erklärte Schlegel den relativ hohen Stuttgarter Wert. Im Vergleich mit anderen Großstädten steht die Landeshauptstadt aber gut da. In Duisburg sind über 17 Prozent der volljährigen Einwohner überschuldet, in Dortmund mehr als 14 Prozent.

Die Gründe für Schulden sind dieselben geblieben. Trotz Fast-Vollbeschäftigung wird Arbeitslosigkeit noch immer als Hauptgrund genannt, allerdings mit rückläufiger Tendenz. Bedeutender geworden sind Erkrankungen, Unfälle, Trennungen beziehungsweise Scheidungen sowie Tod des Partners. Jürgen Schmidt