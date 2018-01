Weniger Geld für Trennungskinder

Ulm. Seit Jahresbeginn gelten neue Unterhaltsbeträge für Trennungskinder. Die Neufassung der sogenannten Düsseldorfer Tabelle, an der sich Familienrichter und Scheidungsanwälte orientieren, bringt zwar höhere Unterhaltsbeträge, aber viele Elternteile haben dennoch weniger Geld im Portemonnaie.

„Die neue Regelung ist leider kein Anlass zum Jubeln“, kommentiert die Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes (djb) Maria Wersig die Änderungen. Mit der Aktualisierung geht in der Regel auch immer eine Erhöhung der Unterhaltssätze einher. Schließlich steigen die Lebenshaltungskosten von Jahr zu Jahr. Auch dieses Mal steht zum Jahreswechsel die Erhöhung der Unterhaltssätze für Trennungskinder an. Aber: Das erste Mal seit zehn Jahren werden auch die Einkommensgruppen angehoben. Die Tabelle beginnt mit einem Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen von 1900 EUR und darunter – statt wie bisher 1500 EUR. Das Ende bildet ein Nettoeinkommen von 5500 EUR statt bisher 5100 EUR.

Kindergeld wird angerechnet

Das bedeutet: Wer zum Beispiel ein Nettoeinkommen von 2500 EUR im Monat erzielt, ist seit Jahresbeginn in der Einkommensgruppe drei statt vier. Damit verringert sich der Kindesunterhalt. Das ändert sich erst wieder bei monatlichen Nettoeinkünften von mehr als 4300 EUR.

„In Zeiten steigender Gehälter, sinkender Arbeitslosenzahlen und sogar erhöhter Grundsicherungs- und Sozialhilfesätze einerseits und wachsender Kinderarmut vor allem in Haushalten von Alleinerziehenden andererseits ist das ein fatales Zeichen“, bemängelt Wersig.

Beispiel: Erhielt ein sechsjähriges Kind bisher bei 2500 EUR Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen 452 EUR, stehen ihm ab Januar 2018 nur noch 439 EUR zu. Der ausgewiesene Unterhaltsbedarf ist jedoch nicht identisch mit dem Zahlbetrag. Es wird noch die Hälfte des Kindergelds abgezogen.

Eine Erhöhung von 6 bis 7 EUR gab es lediglich beim Mindestunterhalt und der entspricht dem Existenzminimum. Beispiel: In der ersten Altersstufe sind es dann monatlich 348 EUR statt 342 EUR. Eigentlich wurden in den vergangenen Jahren die Unterhaltssätze aller Gehaltsstufen erhöht. Dieses Mal aber eben nicht.

„Das nehmen wir nicht einfach so hin“, sagt Erika Biehn, Bundesvorsitzende des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter. „Wir werden laut! In Zeiten, in denen die Armut in den Haushalten Alleinerziehender groß ist und die Bekämpfung von Kinderarmut ganz vorne auf die politische Agenda gehört, ist diese Entscheidung der Familienrichter nicht nachvollziehbar.“

Die Zahl minderjähriger Kinder, die bei nur einem Elternteil aufwachsen, ist in den vergangenen Jahren angestiegen. Waren es 1996 noch rund 1,9 Millionen, so sind es mittlerweile 2,3 Mio. Minderjährige. Damit hat sich der Anteil von Kindern, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben, auf mittlerweile 18 Prozent erhöht. Das hat das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden berechnet.

Innerhalb Deutschlands gibt es deutliche regionale Unterschiede. In Westdeutschland stieg der Anteil von 10,7 im Jahr 1996 auf 16,3 Prozent bis 2015 an. Im Osten gab es im gleichen Zeitraum einen Zuwachs von 16 auf rund 25 Prozent. Das bedeutet: In Ostdeutschland wächst jedes vierte minderjährige Kind bei einem alleinerziehenden Elternteil auf, im Westen jedes sechste Kind.