Weniger Flüchtlinge in Deutschland

Berlin. Insgesamt suchten 186 644 Menschen 2017 in Deutschland erstmals um Asyl nach, hinzu kamen 36 039 Folge- und Altanträge, teilt Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) bei der Vorstellung der Statistik in Berlin mit. Der Stau von Anträgen, der sich in der Flüchtlingskrise 2015/16 angesammelt hatte, sei abgebaut – dank einer Personalaufstockung „nie gekannten Ausmaßes“.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) habe 2017 über das Bleiben oder Nichtbleiben von rund 603 000 Asylbewerbern entschieden. 38,5 Prozent der Anträge wurden abgelehnt. Die allerwenigsten derer mit einem positiven Bescheid wurden als politisch Verfolgte anerkannt, nämlich 0,7 Prozent. Jeder Fünfte erhielt einen Schutzstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention, wurde also wegen seiner Rasse, Hautfarbe, Nationalität oder Ähnlichem in seinem Heimatland verfolgt. Jeder Sechste wurde als Kriegsflüchtling anerkannt und erhielt den sogenannten subsidiären Schutz. Bei jedem 15. wurde die Abschiebung aus anderen Gründen untersagt, etwa wegen gesundheitlicher Leiden.

Die meisten kommen aus Syrien

Menschen aus Syrien sind nach wie vor die größte Gruppe, die in Deutschland Asylanträge stellen. Im vergangenen Jahr suchten 50 422 von ihnen um Schutz nach. Dahinter folgen mit deutlichem Abstand Iraker, Afghanen, Eritreer und Iraner. Gegen rund die Hälfte der abschlägigen Asylentscheidungen legten die Betroffenen Klage ein. In 32 Prozent der Fälle habe das Bamf gewonnen, sagte dessen Präsidentin Jutta Cordt. In 23 Prozent der Fälle entschieden die Gerichte zugunsten der Kläger. Die restlichen Fälle wurden teils zurückgezogen, teils erledigten sie sich durch die Ausreise der Betroffenen.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) lobte, das Bundesamt für Flüchtlinge und Migration habe schnell und gut gearbeitet. „Aber es bleibt viel zu tun.“ So sollten im laufenden Jahr jene Flüchtlinge, die eine Bleibeperspektive hätten, zügiger in Integrationskurse vermittelt werden. Dabei lege man künftig stärkeres Augenmerk darauf, welchen Ausbildungsstand die Asylbewerber hätten. „Das Bildungsniveau derjenigen, die kommen, sinkt zum Teil“, sagte er. Laut Bamf-Chefin Cordt werde stärker darauf geachtet, welche Flüchtlinge vor einem Integrationskurs erst Lesen und Schreiben lernen müssten. Die Zahl der Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber sank: Wurden 2016 noch 28 000 Menschen in ihre Heimat zurückgebracht, waren es 2017 nur noch 26 000. Insgesamt kehrten im vergangenen Jahr 30 000 Asylsuchende freiwillig heim.

„Die internationale Flüchtlingskrise ist nicht vorbei“, sagte de Maizière. Es komme jetzt darauf an, eine europäische Regelung zur Verteilung zu erreichen, die Fluchtursachen zu bekämpfen und die EU-Außengrenzen zu schützen. Stefan Kegel