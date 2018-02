Wendy 2 - Freundschaft für immer

Inhalt: Wendy (Jule Hermann) lebt glücklich mit ihren Eltern Heike (Jasmin Gerat) und Gunnar (Benjamin Sadler) auf Rosenborg, dem Reiterhof ihrer Großmutter Herta (Maren Kroymann). Doch dann findet Wendy heraus, dass der Hof kurz vor der Pleite steht - sie beschließt, an einem Jugendturnier teilzunehmen. Mit dem Preisgeld, so Wendys Überlegung, könnte sie Rosenborg retten. Doch sie benötigt ein Pferd, das über Hürden springen kann, und dafür ist ihr ehemaliges Zirkuspferd Dixie nicht bereit. Da landet das Turnierpferd Penny in Rosenborg, das allerdings so traumatisiert ist, dass es Angst vor dem Springen hat. Nun muss Wendy gleichzeitig Pennys Trauma überwinden und dafür sorgen, dass die Freundschaft mit Dixie nicht in die Brüche geht.