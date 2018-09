Wem Ehre gebührt

Karlsruhe. Auch hat sich das Tier, noch bevor es überhaupt wusste, wie es einmal heißen wird, bereits mit der Staatsmacht angelegt. Es jagte einen Mann, einen Erwachsenen versteht sich. Also Klein gegen Groß, wobei Pippilotta sich als dermaßen penetrant erwies, dass Groß die Polizei anforderte, um sich Klein zu entledigen. Einer Namensvetterin wie Pippi Langstrumpf muss man halt früh alle Ehre erweisen.

Nach dieser actionreifen Szene fand das Baumhörnchen, das offenbar – auch das kennen wir von Pippi Langstrumpf – viel zu früh ohne Eltern lebte, doch noch Familienanschluss. In einer Wildtierauffangstation wurde es aufgepäppelt. Die sich kümmernde Prusseliese, also Pflegemutter Larissa Fritzenschaf, hatte es natürlich alles andere als einfach mit ihrem Ziehkind: Denn anders als andere Handaufzuchten lehnte es Pippilotta ziemlich schnell ab, gefüttert zu werden. „Sie hat einen eigenen Kopf, ist sehr selbstständig und macht, was ihr gefällt“, sagte die Erziehungsberechtigte der dpa. Am Wochenende ging es zurück in die Freiheit – topfit, bärenstark und mit beachtlicher Sprungkraft. Trallari trallahey tralla hoppsasa! Fehlt nur noch, das das Eichhörnchen beim nächsten Mal ein Pferd hochhebt. Tanja Wolter