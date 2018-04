Welcher ist der Richtige für Dich?

Ein tolles neues Smartphone mit vielen Funktionen, Apps und Extras – darüber freut sich fast jeder. Doch allein mit dem Gerät selbst ist es nicht getan; auch der Handy-Tarif muss stimmen und vor allem zu Dir und Deinem Nutzungsverhalten passen.

Whatsappen, Filme gucken, telefonieren, mal schnell einen Blick auf Instagram werfen: Sicherlich kommt Dir all das mehr als bekannt vor, denn diese Tätigkeiten gehören für viele Smartphone-Besitzer fest zum Alltag dazu. Dazu brauchst Du neben dem passenden Gerät auch einen geeigneten Tarif. Ohne großes Datenvolumen, Allnet-Flat und Co. gehen die Kosten für die tägliche Smartphone-Nutzung schnell durch die Decke. Sparen kannst Du, indem Du von Anfang an einen für Dich passenden Handy-Tarif beim Mobilfunkanbieter Deiner Wahl buchst – und zwar genau den, der wirklich Deinen Bedürfnissen entspricht.

Ganz klar: Du weißt selbst am besten, wofür Du Dein Smartphone nutzt und wofür nicht. Wenn sich beispielsweise Deine Kommunikation hauptsächlich auf Whatsapp beschränkt, brauchst Du keine SMS-Flatrate. Bist Du eher selten mit Deinem Smartphone im Internet unterwegs, reicht ein geringes Datenvolumen – gehörst Du zu den Vielsurfern, solltest Du dagegen Wert auf ein möglichst großes Volumen legen, damit Du nicht bereits in der Monatsmitte alles aufgebraucht hast.

Mittlerweile sind bei nahezu allen Mobilfunkanbietern vielfältige Handy-Tarife im Angebot, die sowohl Allnet-Flatrates, Festnetz-Flatrates und ein gewisses Datenvolumen pro Monat beinhalten. Für ein durchschnittliches Nutzungsverhalten sind diese in den meisten Fällen ausreichend. Optional kannst Du meist noch einige Extras hinzubuchen – so zum Beispiel ein Plus an Datenvolumen oder doch eine SMS-Flatrate, falls Deine Eltern kein Whatsapp haben und lieber ganz „klassisch“ simsen.

Bist Du beruflich oder in der Freizeit öfter im Ausland unterwegs, solltest Du darauf achten, dass Dein Handy-Tarif auch darauf abgestimmt ist. Entsprechende Angebote eignen sich beispielsweise für das EU-Ausland, die USA oder weitere Länder. Unter Umständen kann bei weltweiten Reisen auch eine passende Prepaid-Karte eine gute Wahl sein. Solltest Du Dir unsicher sein, kannst Du Dich bei Deinem Mobilfunkanbieter beraten lassen oder online einen Tarif-Vergleich anstellen.

Der Wechsel zu einem neuen Mobilfunkanbieter oder in einen neuen Tarif ist außerdem eine gute Gelegenheit, gleich ein neues Smartphone zu erwerben. Viele Anbieter stellen Dir beim Abschluss eines neuen Vertrages auch gleich ein Top-Smartphone wie das Apple iPhone X zur Verfügung, sodass Du nicht nur von Deinem idealen Tarif, sondern auch von einem tollen neuen Gerät profitieren kannst. Ein Vergleich der auf dem Markt verfügbaren Angebote ist übrigens in jedem Fall ratsam, damit Du jeden Monat bares Geld sparen kannst.