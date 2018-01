Welche Anlage noch Rendite bringt

Sparen? Ja, gerne. Viele Bundesbürger legen regelmäßig Geld beiseite. Auf lukrative Anlageformen achten sie aber nicht unbedingt. Die Mehrheit nutzt nach einer repräsentativen Studie dafür das Girokonto (59 Prozent) oder das Sparbuch (52 Prozent). Rund ein Drittel hat ein Tagesgeldkonto (34 Prozent) oder bewahrt einfach nur Bargeld zu Hause auf (33 Prozent).

Viel Rendite springt dabei aber im Moment nicht heraus. „Viele Banken zahlen derzeit für Tagesgeld 0 Prozent Zinsen“, sagt Max Herbst von der FMH-Finanzberatung in Frankfurt am Main. Dennoch hält er regelmüßiges Sparen für sinnvoll und wichtig.

Wie also sieht eine erfolgversprechende Anlagestrategie in Zeiten der Null-Zins-Ära aus? Viele Menschen sind da unsicher: Sind Aktien eine Alternative oder bereits zu teuer, nachdem Kursfeuerwerk im vergangenen Jahr? Wie wird es an den Finanzmärkten weitergehen? Welche Faktoren muss ich bei einem Fondssparplan beachten? Soll man die niedrigen Zinsen für einen Immobilienkauf nutzen? Welche Anlage passt zu mir und meiner Lebenssituation? Wie strukturiert man sein Vermögen am besten? Vier Experten des Bundesverbands deutscher Banken beantworten alle Fragen zur Geld- und Vermögensanlage am heutigen Donnerstag, 25. Januar, von 15 bis 17 Uhr . Sie sind unter der Telefonnummer 0800/073115604 erreichbar. Der Anruf ist kostenlos.