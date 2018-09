Wegen der Halle mit Verspätung

Erstmals in seiner fast 50-jährigen Geschichte veranstaltet der Reit- und Fahrverein Lustnau ein Herbstturnier. Am Samstag (Dressurprüfungen ab 8 Uhr) und Sonntag (Springen ab 7.30 Uhr) soll’s losgehen, annähernd 500 Nennungen gibt es. Bisher war immer Pfingsten der traditionelle Treffpunkt für Reiterinnen und Reiter aus Tübingen und dem Umland in Lustnau. Doch dieses Jahr baute der RFV zu der Ze...