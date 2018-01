Wegen Verabredung zum Mord vor Gericht

Hechingen. Wegen Verabredung zum Mord und Besorgen von Kriegswaffen sind zwei Männer im Alter von 20 und 23 Jahren vor dem Landgericht Hechingen angeklagt. Der jüngere Angeklagte ist ein Familienangehöriger des im Dezember 2016 in Hechingen erschossenen Umut K. Er soll während des Mordprozesses mit dem 23-Jährigen verabredet haben, Handgranaten und ein Gewehr zu kaufen, um Anschläge auf die mutmaßlichen Täter oder ihre Familien zu begehen.

Die Pläne wurden nicht umgesetzt. Oberstaatsanwalt Karl-Heinz Beiter verdeutlichte in seiner Anklage, wie einer der Angeklagten, der Freund, am ersten Verhandlungstag des Mordprozesses im Juni 2017 in den Besucherreihen saß. Er sei aufgesprungen, habe einen der Angeklagten beschimpft und ihm signalisiert, dass er ihm die Kehle durchschneiden wolle. Zudem habe er mit einem weiteren Familienmitglied gegen das Polizeifahrzeug, in dem die Angeklagten saßen, getreten und geschrien: „Du bist tot!“

Mitte Juli hätten sich die Angeklagten in der Nähe des Hechinger Bahnhofs getroffen und beschlossen, „die Sache selbst in die Hand zu nehmen“. „Sie nahmen billigend in Kauf, dass die Angeklagten zu Tode kommen“, sagte Beiter. Denn sie nahmen nach Angaben des Anklagevertreters Kontakt zu einem Waffenhändler in Mühlacker auf, der ihnen zwei Waffen zum Preis von 5000 Euro anbot. Für die versuchten sie bei einer der Gerichtsverhandlungen Geld bei den Verwandten einzusammeln. Am 1. August wurden die Angeklagten schließlich festgenommen.

Durch Zufall aufgeflogen

Reiner Zufall war es, dass die Polizei auf die Spur der zwei Angeklagten kam. Die Freiburger Polizei ermittelte nach einem Anschlag auf eine Ditib-Moschee in der Nähe von Weil am Rhein Ende April 2017 wegen Brandstiftung. Die Verdächtigen stehen wohl im Zusammenhang mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, wie der ermittelnde Kommissar vor Gericht aussagte. Einer der Beschuldigten sei der 20-jährige Familienangehörige gewesen, der sich nun in Hechingen vor Gericht verantworten muss. Bei einer Telefonüberwachung seien die Ermittler auf den Namen Umut und die Rachepläne gestoßen.

Die beiden Angeklagten äußerten sich am ersten Prozesstag nicht.