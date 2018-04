Wegen Erdkabel Spazierwege zu

Mit dem Kabel soll die zuverlässige Datenübertragung vom Pegel zur Feuerwehr sichergestellt werden. Das dient dem Hochwasserschutz für Lustnau. Die Bauarbeiten beginnen am Ortsausgang von Bebenhausen in Höhe des Gebäudes „Am Mühlrain 2“. In den ersten Tagen ist der Spazierweg „Am Jordan“ vom Mühlrain aus nicht erreichbar. Im weiteren Verlauf folgen die Erdarbeiten dem Weg bis zum Hochwasserpegel am Goldersbach. Die Verlegung erfolgt größtenteils am Rand des Weges. Dennoch muss der Spazierweg entlang des Waldes abschnittsweise gesperrt werden. Im Anschluss an die Verlegung des Kabels sind im Bereich der Gebäude „Am Mühlrain 2 bis 4“ weitere Arbeiten im Straßenraum notwendig; der Durchgang zu „Am Jordan“ wird dadurch nochmals kurzzeitig blockiert. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich zwei Wochen.