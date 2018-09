Wechsel zwischen den Handy-Welten

Ob Apples iOS oder Android: Ein Wechsel zwischen beiden Systemen schreckt viele Nutzer ab. Damit Daten, Musik oder Kontakte nicht verloren gehen, hilft kostenlose Software zahlreicher Smartphone-Hersteller beim Umzug.

Samsung etwa bietet Smart Switch, eine kostenlose Software, die für alle Android-Geräte nutzbar ist. Smart Switch ist seit Jahren auf dem Markt, die Funktionen sind ähnlich wie bei den Konkurrenzprodukten. Es verspricht einen einfachen Transfer per Kabel vom alten Smartphone (iPhone oder Android) zum neuen Android-Smartphone oder über einen Rechner wie PC oder Mac. Ein Transfer über den iCloud-Datenspeicher ist auf den Kalender sowie die Kontakte beschränkt.

Für den Datentransfer via „On-the-Go“, also per Kabel von Handy zu Handy, sollte man zunächst die jeweilige App auf das Android-Gerät herunterladen. Für die Verbindung legen einige Smartphone-Hersteller einen Adapter für einen USB-Stecker bei. Sobald das iPhone mit dem neuen Smartphone verbunden ist und der Nutzer dem Datentransfer auf dem Apple-Gerät zugestimmt hat, startet der Umzug der gewünschten Daten. Dieses Verfahren ist bei allen ähnlich.

Backup empfehlenswert

Der Transfer über den PC oder Mac hat den Vorteil, dass die Daten auf dem Computers gesichert sind und von dort transferiert werden. Ein Backup auf dem Rechner ist in jedem Fall empfehlenswert. Allerdings, mahnt Experte Spier, sei der Weg über den Rechner oft komplizierter: „Beide Smartphones direkt zu verbinden ist bequemer. Klappt es nicht, probiert man es eben nochmal oder über einen anderen Weg. Alles andere ist viel Handarbeit.“

So ein Wechsel funktioniert aber nicht nur in eine Richtung: Wer von Android zu iOS wechseln möchte, nutzt dafür die App namens Move to iOS aus dem App Store. Laut Stiftung Warentest funktioniert sie gut.