Wasserbehälter wird saniert

Einige Baugesuche stehen am kommenden Donnerstag, 19. April, auf der Tagesordnung des Technischen Ausschusses. So wollen Bauherren Neubauten in der Reutlinger Straße, in der Raichbergstraße und in der Sternbergstraße hochziehen lassen. Außerdem muss der Trinkwasserbehälter Obere Birke saniert werden. Dort soll etwa die Be- und Entlüftung erneuert werden. Kosten: 65 000 Euro. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Ratssaal.