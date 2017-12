Kommentar Was kostet die Freiheit? Für Trauben statt Mooswände

In den letzten Jahren war ich bestrebt, um null Uhr einen guten Platz zu ergattern, um mir das Silvesterfeuerwerk anzusehen. Doch ob vom Galgenberg in Tübingen, dem Kettenkarussell am Wiener Prater oder dem Alpenrand am Bodensee – jedes Mal war der Anblick enttäuschend. Schon vor zwölf hatten sich dicke Rauchschwaden gesammelt, so dass die Hälfte des Spektakels in der stinkenden Suppe versank.