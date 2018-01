„Was ist, wenn...“

Das hat Uta Schwarz-Österreicher, eine erfahrene Mitdiskutantin auf vielen Podien, noch nicht erlebt: „Dass man auf dem Podium kaum zu Wort gekommen ist.“ Tatsächlich hatte am Donnerstagabend in der Begegnungsstätte Hirsch ein Fünf-Personen-Podium Mühe, die eigenen Ansichten ans Publikum zu bringen. Weil dieses so engagiert in die Debatte eingriff. Und das deshalb, weil es so viele Erfahrungen mit dem Thema hat – und weil diese Erfahrungen etlichen hörbar auf der Seele brennen.

Um Armut und Unsicherheit ging es. Der Tübinger Arbeitslosen-Treff (TAT) hat dazu die Veranstaltungsreihe „Geschichten aus dem Land der Prekarität“ gemacht. Dabei hat sich herausgestellt, dass wir in unsicheren Zeiten leben. Das ist an sich erst mal eine Banalität, das hat die Zukunft so an sich.

Aber, sagte Matthias Möhring-Hesse, Vorsitzender des TAT, Moderator des Abends und als Sozialethiker auch bestens theoretisch fundiert, diese Unsicherheit ist höchst ungleich verteilt: „Ein Zuwenig an Sicherheit wird immer mehr Menschen zugemutet, und sie werden ausgeschlossen zugunsten derer, denen mehr Sicherheit zugeteilt wird, etwa bei den Arbeitsplätzen oder Wohnungen.“ Und dieses Ungleichgewicht sei nicht zufällig vom Himmel gefallen: „Es wurde politisch gemacht, hineingebaut in Arbeitsverhältnisse und Sozialstaats-Regulierungen.“

Was das bedeutet, was man da alles wahrnehmen kann – zur Antwort auf diese Fragen hatte Matthias Möhring-Hesse Leute, die sich auskennen, auf das Podium geholt: die Journalistin Dorothee Hermann vom SCHWÄBISCHEN TAGBLATT, Stephan Lippmann, ein Aktivist bei der TAT, Uta Schwarz-Österreicher, langjährige Sozialamtsleiterin und jetzt in der städtischen Flüchtlingshilfe tätig, und den Ex-Betriebsratsvorsitzenden Peter Ott, jetzt Sprecher im TAT-Vorstand.

Prekäres Leben ist auch im reichen Tübingen gar nicht so selten. Dorothee Hermann hat da so ihre Beobachtungen gemacht: „Ich habe den Eindruck, dass es mehr Wohnungslose und mehr Flaschensammler gibt. Und es gibt Personen in der Stadt, die kennt jeder, aber keiner spricht mehr mit ihnen.“ Auch scheinbar Gutsituierte seien nicht auf der sicheren Seite: „Es gibt welche, die wissen, wenn die Rente kommt, können sie sich die Wohnung in Tübingen nicht mehr leisten.“ Es ist die ständige Angst davor, dass ein Ereignis alle mühsamen Lebens-Kalkulationen zunichte macht. „Ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn meine Waschmaschine kaputt geht“, sagt Stephan Lippmann. „Eine neue zu kaufen, kann ich mir nicht leisten.“

Jede einzelne Anschaffung ist mit Mühen verbunden: „Die Krankenkasse zahlt mir keine Gleitsichtbrille. Jetzt klage ich vor dem Sozialgericht.“ Und seiner Fünf-Zimmer-Wohnung kann er sich auch nicht sicher sein. Wenn die zwei Töchter ausgezogen sind, muss er sich nach den Hartz-IV-Vorschriften eine kleinere suchen. Günstig muss sie auch sein. In Tübingen!

Schicksale, die gleich aus dem Publikum bestätigt wurden wie von der Frau, die nach einem Unfall arbeitsunfähig wurde, ihre Ersparnisse auf Geheiß des

Amtes aufbrauchen musste und jetzt einen neuen Kühlschrank braucht – den das Amt ihr abgelehnt hat.

„Die Zermürbung: Was ist, wenn ... – das macht viele Menschen fertig“, berichtete ein Mann. „Diese Leute kommen gerade noch zur Vesperkirche. Und das Schlimme ist nicht nur die materielle Aushungerung, sondern das Gift im Kopf: Du bist schuld an deiner Lage. Solche Leute verlieren deshalb ihre Kräfte im Überlebenskampf.“

„Das Prekariat ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen“, diagnostizierte Uta Schwarz-Österreicher. „Die Einkommen ernähren oft die Familien nicht, und die Mieten sind so hoch, dass man schnell in eine Situation kommt, die man nicht mehr bewältigen kann.“

Was tun? Das ist eine politische Frage, an die das Podium aus Zeitmangel nicht heranging. Aber schweigend hingenommen soll die Situation nicht werden. „Es müsste mehr Foren und Möglichkeiten geben, sich auszutauschen“, sagte Uta Schwarz-Österreicher. Und Aktionen in der Öffentlichkeit. So sollen Plakate mit Biographien ausgestellt werden. Und auch die TAT will am Thema dranbleiben, kündigte Peter Ott an: „Das ist gelebte Solidarität.“