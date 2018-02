Was die Kirchentellinsfurter über den Tunnel zum Schlosskeller denken

Noch ist nichts entschieden. Nach einigem Hin und Her in den vergangenen Monaten zum Umfang der Sanierung des Schlosses in Kirchentellinsfurt landet das Thema Ende Februar erneut im Gemeinderat. Das Schloss wird saniert, so viel steht fest – doch die Frage ist, ob ein Tunnel vom Schloss zum Gewölbekeller gebaut werden soll.Nur so könnte man den Gewölbekeller nämlich als Veranstaltungsraum nutzen,...