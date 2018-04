Warum Angelika Oswald beim TSV Lustnau kickt und warum sie auch nicht weg will

Kapitänin Angelika Oswald (24) spricht im TAGBLATT über die Gründe für den Erfolg sowie das Verhältnis zur Konkurrenz aus Derendingen – und sagt, warum ein Aufstieg in die Oberliga wohl zu früh käme.Lustnauer UrgesteinMit dem Fußballspielen begann Oswald auf der Schwäbischen Alb in der Nähe von Münsingen beim SV Apfelstetten. Es folgte der Umzug nach Tübingen, weil Vater Wolfgang eine Stelle an d...