Am wenigsten weit hergeholt scheint mir noch jener, dass sich das Zeitempfinden nicht an der durchlebten, sondern an der wohl noch zu erwartenden Lebensspanne orientiert. Und die wird eben immer kürzer.

Wie quälend sich Tage und Stunden hinziehen können, weiß dagegen jeder, der sich an die Weihnachtstage als Kind erinnert oder den Nachwuchs über das lange Warten hinwegzutrösten versucht. Bei mir übernahmen diese Aufgabe Tante und Onkel, die keine eigenen Kinder und dafür umso lieber ihre Nichten und Neffen um sich hatten.

Auch sonst durfte ich oft mein Köfferchen packen und an der Hand des großen Bruders mit der Straßenbahn zu ihnen fahren. Neben den Briketts und dem Kohleofen, der die Wohnung im vierten Stock in den Mannheimer L-Quadraten heizte, sind mir bis heute der gesprenkelte Terrazzo-Boden in der Küche und die Nächte unter dicken Federbetten im Gräbele zwischen Tante und Onkel in Erinnerung – und Tante Maries unschlagbares, leider unwiederbringliches Gulasch. Trotz aller Mühe ist es keinem in der Verwandtschaft je gelungen, es authentisch nachzukochen.

Damit ich zuhause aus dem Weg war, wurde ich an Heiligabend immer gleich morgens zu ihnen gebracht. Meist hatte Onkel Eugen schon im Radioprogramm in der „Hörzu“ die Kinder- und Märchensendungen angekreuzt. Ich liebte die Zeitschrift auch sonst wegen der Mecki-Geschichten. Trotz aller Radiosendungen „Wir warten aufs Christkind“ wurde der Tag entsetzlich lang. Meist ging Onkel Eugen mit mir an den Rhein, wenn ich es nicht mehr aushielt. Dann schauten wir den vorbeituckernden Lastkähnen zu. An ihrem Tiefgang war klar zu erkennen, ob sie mit oder ohne Fracht unterwegs waren.

Irgendwann am frühen Abend wurde ich endlich abgeholt, und wenn ein Glöckchen erklang, durften alle ins Wohnzimmer. Die nächsten Stunden waren ein einziger Rausch mit den funkelnden Lichterketten am Baum, dem frisch bestückten Kaufladen, den neuen Puppenkleidern und den vielen Spielsachen.

Als ich größer war und nicht mehr ans Christkind glaubte, setzte ich durch, an Heiligabend daheim bleiben zu dürfen. Ich probierte es aber nur ein einziges Mal. Der Zauber des Heimlichen war weg, die Weihnachtshektik vermieste jede Vorfreude. Fortan kehrte ich reumütig jedes Jahr an Heiligabend zu Onkel und Tante zurück. Ihnen verdanke ich auch das schönste und liebste Weihnachtsgeschenk aller Zeiten. Die „Hörzu“ hatte Mecki in Groß mit Turban und Seidengewand auf der Titelseite abgebildet. Onkel Eugen schnitt die Figur aus und klebte sie für mich auf Pappe. Ein riesengroßes, unfassliches Glück! Alle Puppen und der frisch gefüllte Einkaufsladen verblassten.