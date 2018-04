Warnstreiks senden deutliche Signale an Arbeitgeber

Stuttgart. Ob bei Müllabfuhr und Straßenreinigung in Heidelberg, dem Universitätsklinikum in Mannheim oder den städtischen Kitas in Schwäbisch Hall - die Angestellten der Kommunen wollen vor der nächsten Tarifrunde richtig Gas geben. Prominente Unterstützung bekommen sie von Verdi-Chef Frank Bsirske, der laut Gewerkschaft in Mannheim zu den Warnstreikenden sprechen will. Am Donnerstag sollen die Aktionen den Großraum Stuttgart treffen. Am Dienstag waren vor allem Karlsruhe, Südbaden, der Schwarzwald und die Bodenseeregion betroffen.

Die Gespräche für die 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen stehen am 15. und 16. April in Potsdam an. Die Gewerkschaft fordert 6 Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro pro Monat. In Baden-Württemberg betrifft der Tarifstreit rund 316 000 Beschäftigte.

Der kommunale Arbeitgeberverband VKA hatte den Gewerkschaften vorgeworfen, weniger die Arbeitgeberseite als die Bevölkerung unter Druck zu setzen. Der Arbeitgeberverband BDA sprach von einer massiven Schädigung der Volkswirtschaft.