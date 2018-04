Warnstreik in Stuttgart: Rekorde bei Sharing-Dienstleistern

Stuttgart. Viele Stuttgarter, die sonst Bahn oder Bus fahren, sind für ihre Alltagswege offenbar auf solche Lösungen ausgewichen.

Die Stadtwerke sprechen von einem Rekordtag für ihre ausleihbaren Elektro-Roller namens Stella. Mit 547 Fahren seien mehr als doppelt so viele mit den Rollern zurückgelegt worden als sonst: Der bisherige Durchschnittswert liegt für 2018 bei 238 Fahrten pro Tag. Außerdem registrierten sich 76 Kunden neu bei dem Sharing-Dienst. Das sind dreimal so viele wie durchschnittlich an einem Tag, wie die Betreiber am Freitag mitteilten.

Auch der Leihrad-Dienstleister der Deutschen Bahn verzeichnete am Donnerstag mehr als doppelt so viele Fahrten wie an den vorherigen Tagen der Woche. Das weitgehend sonnige Wetter dürfte den Rad- und Roller-Anbietern zusätzlich zu viel Kundschaft verholfen haben.

Auch Pendler, die für ihre Wege das Auto bevorzugten, setzten verstärkt aufs Teilen: Car2go zählte nach Angaben eines Sprechers ebenfalls 30 Prozent mehr Anmietungen als an anderen Tagen des Jahres.