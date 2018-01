Wann hebt Ryan-Air endlich ab?

Wenn für die Walter Tigers nicht so viel auf dem Spiel stehen würde, könnten die Tübinger den Sonntags-Ausflug nach Bonn richtig genießen: Für Trainer Mathias Fischer geht es zurück in die Heimatstadt, seine Eltern und Verwandte kommen in die Halle. Und auch Tübingens Kapitän Jared Jordan und Assistenzcoach Aleksandar Nadjfeji haben jahrelang das Trikot der Telekom Baskets getragen. Und Ryan Broo...