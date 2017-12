Wandern durch die Winterwelt

Ulm. Zu viel Heizungsluft ist ungesund – also ab ins Freie. Die Natur- und Nationalparks warten rund um den Jahreswechsel mit vielen Touren und Angeboten auf. Der Nationalpark Schwarzwald lädt am 30.12., 2.1. und 6.1. zur Führung „Überleben im Winter“ – bei ausreichend Schnee mit Schneeschuhen. Auch in zwei Naturparks kann man sich auf Schneeschuhen den Weg durch die Winterlandschaft bahnen: Obere Donau (6.1., 7.1.) und Südschwarzwald (31.12., 4.1.). Eine spezielle Technik muss man dafür nicht erlernen. Den etwas breitbeinigeren Gang hat man schon nach wenigen Schritten drauf.

Wer lieber in den eigenen Schuhen wandert, kann das im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Bei den Rauhnachtwanderungen (31.12., 1.1.) erfahren die Teilnehmer mehr über die Rauhnächte mit ihren Bräuchen und Mythen. Am 6.1. kann man die Aussicht auf die Lichter der Hohenloher Ebene und die Waldenburger Berge genießen und Geschichten über die Rauhnächte hören.

Der Romantik verschrieben hat sich der Naturpark Stromberg-Heuchelberg: Er lädt zur Weinbergnacht (29.12., 4.1., 5.1.). Mit Laternen ziehen Interessierte durch die Weinberglandschaft und lauschen Erzählungen über Wilderer, Räuber und edle Tropfen. Später gibt es Glühwein, Punsch, Eintopf und Gebäck.

Bei der Fackelwanderung durch den Winterwald im Naturpark Obere Donau (5.1.) erlebt man die Natur bei Dämmerung und Dunkelheit. Für Kinder

und Jugendliche ab sechs Jahren ist das Schneeeulenfilzen (4.1.). Mit Nadel und Wolle lassen sich auch andere lustige Figuren als Eulen herstellen.

Ebenfalls an den Nachwuchs richtet sich die Fackelwanderung am 30.12. im Naturpark Neckartal-Odenwald. Wer es nach Neujahr langsam angehen will, dem sei der Gesundheitsspaziergang am 2.1. nahegelegt – ohne größere Steigungen. Lukas Wetzel

Info Mehr unter: naturparke-bw.de, schwarzwald-nationalpark.de