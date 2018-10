Walter warnt vor „goldenen Zügeln“

Bühl. Schulterschluss zwischen Land und Kommunen: Im Streit mit dem Bund um die Bildungsfinanzierung stärkt der Landkreistag Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) den Rücken. „Auch wir lehnen die geplante Erweiterung der Bundeskompetenzen im Hinblick auf die Bildungsfinanzierung entschieden ab“, sagte der Präsident des Verbandes, der Tübinger Landrat Joachim Walter (CDU), bei der Landkreisversammlung in Bühl (Kreis Rastatt). Kretschmann bedankte sich für die Unterstützung und betonte: Er werde nicht zulassen, dass die bundesstaatliche Ordnung ausgehöhlt werde. Statt Programmen bräuchten Länder mehr Steuermittel.

Der bei der Versammlung einstimmig wiedergewählte Präsident Walter hatte zuvor vor einem „Frontalangriff auf den Bildungsföderalismus“ gewarnt. Die vom Bund für die Digitalisierung in Aussicht gestellten fünf Milliarden Euro würden auch hierzulande dringend benötigt. Allerdings sei dafür keine Grundgesetzänderung nötig. Er befürchtet, dass der Bund mit der Änderung die Länder an den „goldenen Zügel“ legen wolle, um sie bis ins Detail zu kontrollieren und sie in ihren Gestaltungsmöglichkeiten massiv einzuschränken.

CDU, CSU und SPD hatten in den Koalitionsverhandlungen im Bund vereinbart, das Grundgesetz zu ändern, damit der Bund sich stärker an der Finanzierung der Bildungsinfrastruktur beteiligen kann. Konkret geht es um die Auszahlung des Digitalpakts Bildung des Bundes, der 2019 starten soll. Für die angestrebte Grundgesetzänderung ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag nötig, die die große Koalition aber nicht hat. Zudem muss das Vorhaben auch durch den Bundesrat.

Walter lobte den im Sommer mit dem Land erzielten Finanzkompromiss. „Es werden in einem gewaltigen Kraftakt 1,6 Milliarden Euro für zentrale Bereiche der Daseinsvorsorge mobilisiert, etwa für die Flüchtlingsintegration, die Krankenhausversorgung und die frühkindliche Bildung.“ Sie seien eine Direktinvestition in den sozialen Zusammenhalt in Kreisen, Städten und Gemeinden.

Bei der Veranstaltung erinnerte Walter zugleich an ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag im Land – an die unmittelbare Beteiligung der Landkreise an der Umsatzsteuer. Kretschmann wollte keine Zusagen machen, betonte aber: Die Wünsche seien notiert. Der milliardenschwere Pakt zwischen Land und Kommunen sende eine wichtige politische Botschaft: „Wir reden nicht nur. Wir handeln auch.“

Der Landkreistag ist der Zusammenschluss der 35 Landkreise in Baden-Württemberg. Mit dem Städtetag und dem Gemeindetag ist er einer der drei kommunalen Landesverbände. dpa