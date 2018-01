Waldhof Mannheim verpflichtet Bernhard Trares als Trainer

Mannheim. Der 52-Jährige übernimmt die Aufgabe von Michael Fink und unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende. Das sagte ein Sprecher des Vereins am Donnerstag auf dpa-Anfrage. Fink war seit Oktober interimsmäßig Nachfolger von Gerd Dais, durfte die Mannschaft aber wegen der fehlenden Trainerlizenz nicht länger betreuen.

Bis September 2016 war Trares Assistent von Bruno Labbadia beim Hamburger SV. Der ehemalige Bundesliga-Profi war als Spieler unter anderem für den Karlsruher SC und 1860 München am Ball. Als Ziel gab er den Aufstieg in die 3. Liga an.