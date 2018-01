Wahlrecht: CDU-Fraktionschef Reinhart ruft zur Mäßigung

Stuttgart. «Es ist wichtig, jetzt Ruhe in die Debatte zu bringen», sagte Reinhart am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Die CDU in Baden-Württemberg steckt in einer Krise, weil die Fraktion im Landtag am vergangenen Dienstag gegen eine Änderung des Wahlrechts gestimmt hatte. Das wiederum steht im Widerspruch zum grün-schwarzen Koalitionsvertrag und löste eine Regierungskrise aus, weil die Reformpläne eigentlich vereinbart sind. Der CDU-Landesvorsitzende und Vize-Regierungschef Thomas Strobl setzt sich für eine Änderung ein.

Nach einer neuerlichen Krisenberatung teilte der geschäftsführende Fraktionsvorstand am Sonntagabend mit, dass Strobls Position für Unmut sorge. «Wir erwarten vom Parteivorsitzenden Thomas Strobl mehr Respekt vor dem einstimmigen Votum der Abgeordneten der CDU-Landtagsfraktion», sagte der Abgeordnete Karl Rombach einer Mitteilung zufolge. Strobl sei nun in die Sitzung des Fraktionsvorstands Dienstagvormittag eingeladen, um sich zu erklären.

Die Vorstandssitzung ist noch vor einer Sitzung der Fraktion, an der Strobl am Dienstag teilnehmen wollte. Zugleich machte die Fraktion deutlich, dass sie sich Gesprächen über das Wahlrecht nicht verweigere. Sie sieht durch das bestehende Wahlgesetz am besten gesichert, dass die Basis entscheidet, wer im Fall ausreichender Wählerstimmen in den Landtag einzieht. Die CDU-Abgeordneten wollen verhindern, dass künftig womöglich Parteilisten mit der Tradition der Persönlichkeitswahl brechen könnten.