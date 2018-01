Vorstand der SPD berät über Sondierungsergebnis mit Union

Stuttgart. Dazu kommt der erweiterte Landesvorstand heute am Abend in Stuttgart zusammen. Als Gast wird SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil erwartet. Das Sondierungsergebnis wird in der SPD höchst kontrovers diskutiert. Teile der Partei - wie die baden-württembergische Parteilinke Hilde Mattheis - sind gegen eine Neuauflage einer großen Koalition.

Diverse SPD-Führungsleute - darunter die baden-württembergische Landeschefin Leni Breymaier - fordern zumindest Nachbesserungen am bisherigen Verhandlungsergebnis. Die Union lehnte das aber zuletzt ab. Die SPD berät beim Bundesparteitag am Sonntag in Bonn über ihr weiteres Vorgehen. Sollte es zu Koalitionsverhandlungen kommen, will sie ihre Mitglieder über das Ergebnis abstimmen lassen.