Vorsicht auf dem Firmenklo

Heilbronn. Privatere Geschäfte als das große Geschäft sind kaum vorstellbar. Diese Binsenweisheit mag auch das Heilbronner Sozialgericht geleitet haben, als es die Klage nach einem Unfall auf der Betriebstoilette abgewiesen hat. Ein Monteur war beim Händewaschen auf seifigem Boden ausgerutscht. Dabei schlug er den Kopf so unglücklich ans Waschbecken, dass er vier Tage mit Nackenprellung und Gehirnerschütterung im Krankenhaus verbringen musste.

Obwohl das Missgeschick während der Arbeitszeit geschah, verweigerten Genossenschaft und Gericht die Anerkennung als Arbeitsunfall. Laut Sozialgesetzbuch sei das Verrichten der Notdurft keine „versicherte Tätigkeit“. Das Paragrafenwerk gewährt Schutz nur für den Gang von und zur Toilette, weil es sich um „eine regelmäßig unaufschiebbare Handlung“ handle, die der Fortsetzung der Arbeit und mithin dem Interesse des Arbeitgebers diene. Das Geschäft an sich jedoch sei „privater Natur“. Das Verweilen in einer betrieblichen WC-Anlage falle nicht unter den Unfallversicherungsschutz.

Sozialgerichte, zumal jenes in Heilbronn, sind für Haarspaltereien bekannt. Ein Daimler-Mitarbeiter rutschte in der Kantine auf Salatsauce aus – kein Arbeitsunfall, weil „private Tätigkeit“. Wer aber aus einem Laden eine Brotzeit beschafft und dabei verunglückt, ist versichert. Allerdings nur, wenn das Vesper in der Mittagspause sofort verzehrt wird. Wer ganz sicher sein will, isst am besten überhaupt nichts. Dann entfällt auch der Aufenthalt auf rutschigen WC-Fliesen. Hans Georg Frank