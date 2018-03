Vorne und hinten ist es eng

Die Playoff-Chancen der Kirchheim Knights in der 2. Basketball-Bundesliga sind nach dem klaren 71:96 in Hagen auf ein Minimum gesunken: Nur noch zwei Siege in den letzten Partien der Normalrunde bei den Gladiators Trier und zu Hause gegen Baunach würden die Mini-Chance am Leben erhalten. In Hagen enttäuschten die Knights. „Wir wussten um die Bedeutung des Spiels, und hatten uns sehr viel vorgenom...