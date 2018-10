Vorfahrt missachtet – schwer verletzt

Am Samstag gegen 16 Uhr war eine 48-jährige Frau mit ihrem Auto der Marke Hyundai von Grabenstetten in Richtung B 28 unterwegs. An der Einmündung der Kreisstraße 6758 wollte sie nach links in Richtung Böhringen abbiegen.

Hierbei übersah sie den von links kommenden 60 jährigen Motorradfahrer, der Richtung Reutlingen fuhr. Der hatte Vorfahrt. Trotz eines Ausweichmanövers des Motorradfahrers kollidierten die Fahrzeuge frontal.

Der 61-jährige Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er per Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert werden musste. Die Autofahrerin erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen.

An den beteiligten und hernach nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand laut Polizeibericht ein Schaden von zirka 16.000 Euro.

Während der Bergung der Verletzen, der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung war die B 28 bis 17.30 Uhr voll gesperrt.