Voran zur Schule im Gebet

Das rund 2000 Quadratmeter große Grundstück für die zukünftige freie evangelische Realschule in Dußlingen schließt sich auf der unbebauten Fläche direkt an die Anne-Frank-Schule an (Gebäude mit Solarmodulen in der linken Bildmitte). Zur Orientierung auf dem Archivbild von vergangenem Herbst: In der Bildmitte steht das alte Bahnhofsgebäude, am rechten Bildrand verschwindet die B27 unter ihrem Deckel.Archivbild: Franke