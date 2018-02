Vor der Miss-Wahl zum Shoppen in die Metzinger Outlet-City

Am 24. Februar stellen sich die jungen Frauen im Europapark-Rust zur Wahl der „Miss Germany“. Im Vorfeld haben sie sich zehn Tage lang auf der Kanareninsel Fuerteventura fitgemacht, danach folgte der Shopping-Stopp in Metzingen. Patrizia Utz, 21-jährige „Miss Bremen“ aus Delmenhorst, war das erste Mal in der Outlet-City (zweite Reihe Mitte). „Ich bin begeistert, wie schön das alles gemacht ist“, sagte die angehende Industriekauffrau im ersten Ausbildungsjahr.

Während sie ohne speziellen Shopping-Wunsch angereist war, wusste „Miss Saarland“ Michelle Molitor (rechts) genau, wonach sie sucht: „Ich will auf jeden Fall eine weiße Hose und einen weißen Blazer“, erklärte die 23-jährige Staplerfahrerin bei den Ford-Werken in Saarlouis. Vor drei Jahren hatte sie schon einmal bei der Wahl zur „Miss Saarland“ mitgemacht – ohne Erfolg. „Ich war damals noch nicht selbstsicher genug und habe mich nur unwohl gefühlt“, erinnerte sie sich.

Die „Miss Baden-Württemberg“ heißt Anahita Rehbein, kommt aus Stuttgart, studiert in Ludwigsburg Bildungswissenschaften – und kennt trotz der Nähe das Metzinger Outlet nur aus fernen Jugendzeiten. „Ich war das letzte Mal hier mit 14 Jahren“, sagte die heute 23-Jährige. Sie freute sich auf Läden, die sie sonst nicht so oft betreten würde und war sich sicher, bei Nike auf jeden Fall Sportartikel zu finden, die sie brauchen könne.

Von heute an bereiten sich die Schönheiten noch sechs Tage lang in Rust auf die Wahl vor. Die Siegerin darf noch einmal in Metzingen shoppen – dann aber mit einem 1000-Euro-Gutschein.