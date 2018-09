Hansjörg Lösel über TV-Ikone Marcel Reif in Tübingen Von zwei Meter großen Elchen und einem Bauernopfer

Seit seine Frau Marion Kiechle vor ein paar Monaten bayrische Wissenschaftsministerin wurde, ist der Sportreporter Marcel Reif endgültig im Ruhestand angekommen. Und kokettiert mit seiner Rolle. Als „Herren-Programm“, so der 69-Jährige, kam Reif am Donnerstag ins Tübinger Sparkassen-Carré, tatsächlich waren die Männer unter den 150 Neugierigen eindeutig in der Mehrzahl.